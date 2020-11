As eleições da década: Trump vs Biden. Veja em direto

Biden e Trump disputam as eleições de 3 de novembro. © AFP

Naquela que se prevê como uma das eleições mais concorridas nos Estados Unidos, dois candidatos septuagenários discutem a liderança daquele que é apelidado há muito como o país mais poderoso do mundo - com cada vez maior concorrência económica da China. Em discussão vão estar dois estilos bem diferentes de fazer política.

De um lado o atual presidente, Donald J. Trump, que surpreendeu o mundo em 2016 ao ganhar as eleições pelos republicanos (perdeu no voto popular mas ganhou no colégio eleitoral dos EUA) a Hillary Clinton e tem gerado controvérsia sem parar. Do outro lado o democrata Joe Biden, vice-presidente de Barack Obama e que é considerado como o homem moderado que pode apaziguar um país.

Biden vai claramente à frente nas sondagens, mas a prudência tem sido clara depois de Hillary ter perdido em 2016 apesar de também liderar nas previsões. Um dos estados mais relevantes que podem mostrar alguma tendência no início da noite eleitoral nos EUA é a Flórida. Há quatro anos Trump surpreendeu ao vencer lá, desta feita a luta será renhida e esse será um dos Estados que pode ou não mostrar se há uma onda a favor de Biden e dos democratas, para vencerem não só a presidência mas também o Senado.

Adivinha-se uma noite e manhã longa para apurar um vencedor, mantendo-se dúvidas sobre se Trump vai ou não conceder uma derrota se ela parecer inevitável.