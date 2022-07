Aumento do preço do petróleo agrava défice da balança comercial do Japão

Pedestrians cross a street in Tokyo's Ginza district on July 17, 2022. (Photo by Philip FONG / AFP) © AFP

O Japão registou um défice comercial de quase 8 biliões de ienes (56,07 mil milhões de euros) na primeira metade deste ano, devido ao aumento dos preços do petróleo e à desvalorização da moeda japonesa.

De acordo com dados oficiais divulgados hoje pelo Ministério das Finanças japonês, o país registou o segundo semestre consecutivo de défice comercial.

Apesar do défice, as exportações cresceram 15%, para 45,94 biliões de ienes (325 mil milhões de euros) e as importações caíram quase 38%, para 53,86 biliões de ienes (381,2 mil milhões de euros).

Em junho, as importações aumentaram 46%, enquanto as exportações cresceram 19%, em comparação com igual período de 2021, resultando num défice comercial de 1,38 biliões de ienes (9,77 mil milhões de euros), o maior para o mês de junho desde 2014.

As importações japonesas da China aumentaram 33% em junho, em relação ao ano anterior, enquanto as exportações aumentaram 8%.

As importações dos Estados Unidos cresceram 25%, enquanto as exportações aumentaram 15%, por sua vez as importações do Médio Oriente, fonte de grande parte do abastecimento energético do Japão, aumentaram 125%.

Junichi Makino, economista-chefe da consultora SMBC Nikko Securities, disse que as exportações aumentaram em junho, apoiadas pela procura global por carros e chips de computador japoneses.

O iene vale hoje cerca de 138 ienes por dólar, abaixo dos cerca de 110 ienes de um ano atrás.

O Banco do Japão optou hoje por manter inalteradas as taxas de juro de curto prazo em -0,1% e o programa de compras de fundos negociados em bolsa para manter a curva de rendimento das obrigações de longo prazo em cerca de 0%.

Pelo contrário, outros países, incluindo os Estados Unidos estão a subir as taxas para combater a inflação.

Os preços do petróleo subiram no mercado mundial desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro, e agora estão a ser negociados a cerca de 100 dólares (98 euros) o barril.