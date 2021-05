Austrália ajuda refinarias de petróleo com 1.300 ME para garantir produção de combustível

Vista do porto de Sydney, Austrália © Saeed KHAN / AFP

O Governo australiano anunciou um pacote de dois mil milhões de dólares australianos (1,3 mil milhões de euros) para manter as operações nas duas refinarias de petróleo do país e assegurar a produção interna de combustível.

O pacote de ajuda para as refinarias Viva e Ampol, localizadas respetivamente no sul e no nordeste do país, vai ajudar a garantir as reservas soberanas de combustível da Austrália e a manter cerca de 1.250 empregos num contexto de recuperação económica face à pandemia de covid-19, disse o Governo, em comunicado.

O Governo vai também acelerar a revisão dos regulamentos que forçam os combustíveis a serem menos poluentes e colaborar com as duas refinarias para implementar tecnologias que melhorem a qualidade dos combustíveis.

Camberra indicou prever ainda a possibilidade de desenvolver infraestruturas de transporte de hidrogénio e de potenciar os veículos elétricos.

Nos últimos seis meses, duas refinarias, BP e ExxonMobil, anunciaram o fim das operações no país, atingindo duramente a capacidade de produção de combustível na Austrália.