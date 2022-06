Áustria vai dar mil euros aos contribuintes para enfrentarem inflação

Chanceler do governo da Áustria, Karl Nehammer. © EPA/STEPHANIE LECOCQ

O chanceler do governo da Áustria, Karl Nehammer, anunciou esta terça-feira um pacote de medidas para mitigar os efeitos da subida da inflação naquele país. No cabaz de medidas definidas encontra-se a mais relevante: os contribuintes vão receber mil euros em descontos e mais subsídios, a fim de atenuar o efeito da subida dos preços no poder de compra.

De acordo com a Bloomberg, Karl Nehammer considera que aquele país atravessa "tempos extraordinariamente dificeis" e que é necessário "devolver às pessoas o dinheiro que a inflação lhes tirou".

"Queremos dar segurança às pessoas na Áustria em tempos difíceis. Temos outro pacote de alívio no valor global de 28 mil milhões de euros. Com medidas imediatas e reformas estruturadas no sistema tributário, os austríacos vão recuperar o dinheiro que lhes foi tirado pela inflação", escreveu o governante na sua conta Twitter.

Wir wollen den Menschen in Ö in schwierigen Zeiten Sicherheit geben. Daher haben wir ein weiteres Entlastungspaket in Höhe v. 28 Mrd. € geschnürt. Durch Sofort-Maßnahmen & strukturierte Reformen des Steuersystems erhalten sie das ihnen durch die Inflation genommene Geld zurück! - Karl Nehammer (@karlnehammer) June 14, 2022

A agência de inforamação económica e financeira escreve que com as novas medidas são anunciadas numa altura em as sondagens indicam descontentamento dos austríacos com a solução governativa atual. Nehammer lidera uma coligação que une o Partido Verdes e o Partido Popular.