Banco Central da Rússia mantém taxa de juro em 7,50%

O Banco Central da Rússia (BCR) manteve esta sexta-feira a taxa de juro em 7,50%, perante um crescimento moderado dos preços e uma procura igualmente moderada por parte dos consumidores, informou a instituição monetária russa.

O BCR tomou a decisão de manter a taxa numa reunião regular da direção, a última do ano.

O banco, liderado por Elvira Nabiullina disse que as expectativas de inflação das famílias e das empresas continuam elevadas.

"Os riscos pró-inflacionistas estão a aumentar e prevalecem sobre os riscos desinflacionistas", disse o BCR.

Isto deve-se às crescentes pressões inflacionistas do mercado de trabalho, ao agravamento das condições do comércio externo e a uma postura fiscal mais leve, sublinhou o BCR.

A taxa de crescimento homólogo dos preços no consumidor era de 12,7% em 12 de dezembro, contra 12% em novembro.

O Banco da Rússia salienta que a inflação homóloga diminuiu significativamente desde o pico da primavera, mas ainda reflete os efeitos da subida acentuada dos preços que ocorreu entre fevereiro e abril.

"Atualmente, as pressões inflacionistas são moderadas em geral. Contudo, a atual taxa de crescimento dos preços aumentou ligeiramente (...)", explicou.

De acordo com as previsões do Banco da Rússia, a inflação homóloga cairá para entre 5,0% e 7,0% em 2023 para voltar ao objetivo de 4% em 2024.

A instituição monetária russa salientou ainda que o ambiente externo da economia russa "continua a ser um desafio e a restringir significativamente a atividade económica".

Isto está relacionado em particular com os problemas logísticos que ainda existem em muitas indústrias.

No entanto, os indicadores de alta frequência sugerem algum crescimento da atividade empresarial no quarto trimestre.

"Atualmente, a capacidade de expandir a produção na economia russa é largamente limitada pelas condições do mercado de trabalho. O desemprego caiu para um nível mais baixo de sempre. A escassez de mão-de-obra está a aumentar em muitas indústrias no meio dos efeitos da mobilização parcial" dos reservistas para combater na Ucrânia em setembro, sublinhou o BCR.

"Nestas condições, o crescimento dos salários reais está a acelerar nestes setores e poderá ultrapassar o crescimento da produtividade", afirmou.

O Banco da Rússia observa também que, durante o processo de transformação da economia russa para se adaptar às sanções ocidentais, está a ter lugar uma mudança na estrutura da procura agregada.

"A procura do consumidor permanece moderada. A procura de investimento do setor privado está a abrandar no meio do aumento do investimento governamental", afirma.

O BCR salienta que um abrandamento da economia global poderia enfraquecer a procura das exportações russas e ter um efeito favorável sobre a inflação através de um rublo mais fraco.

Por sua vez, um novo aumento do comércio externo e das restrições financeiras, a fragmentação da economia global e do sistema financeiro "poderia levar a uma queda mais acentuada do que o esperado do potencial da economia russa".

Especificamente, as restrições do lado da oferta podem aumentar devido a problemas com o fornecimento de equipamento, disse.

Por sua vez, um risco desinflacionista significativo é a elevada propensão contínua dos agregados familiares para poupar num contexto de uma maior incerteza global, bem como a adaptação prolongada dos agregados familiares a uma nova estrutura de oferta nos mercados de consumo, sublinhou o BCR.