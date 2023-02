Banco do Brasil regista lucros recorde em 2022

Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil © EPA

O Banco do Brasil, a maior instituição financeira estatal do país, registou um lucro líquido recorde de cerca de 5,6 mil milhões de euros em 2022, mais 57,3% do que comparado com o período homólogo de 2021.

O banco atribuiu o resultado anual recorde, principalmente, ao crescimento das receitas provenientes da prestação de serviços (+10,2%) e aos lucros das empresas por si controladas (+69,1%).

Os lucros no último trimestre do ano totalizaram 8,627 mil milhões de reais (cerca de 1,5 mil milhões de euros), um salto de 61,2% em relação ao mesmo período em 2021 e um avanço de 6,5% em relação ao terceiro trimestre do ano passado.

De acordo com o balanço, o lucro líquido esperado para este ano situa-se entre 33 mil milhões reais e 37 mil milhões de reais (cerca de 5,96 mil milhões de euros a 6,68 mil milhões de euros ).

Se esta projeção for cumprida, o Banco do Brasil terminará 2023 com um novo recorde de lucros.