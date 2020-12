Banco do Japão estende assistência financeira por seis meses

Loja de peças para carros em Tóquio, no Japão. © EPA/FRANCK ROBICHON

Dinheiro Vivo/Lusa 18 Dezembro, 2020 • 07:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Banco do Japão (BoJ) decidiu esta sexta-feira estender, por mais seis meses, um programa de assistência financeira para compensar os efeitos da pandemia da covid-19, com forte impacto na economia do país.

O programa devia terminar em março, mas a instituição emissora decidiu por uma extensão até setembro do próximo ano, na reunião de dois dias sobre política monetária, que terminou hoje.

Em comunicado, o BoJ anunciou que vai manter a decisão de comprar títulos privados, no âmbito daquele programa, e papel comercial (ou títulos de crédito de curto prazo) até 20 mil milhões de ienes (158 mil milhões de euros).

Na reunião foi também decidido estender por mais seis meses, até setembro, a assistência às entidades financeiras para que concedam créditos com condições vantajosas, especialmente, a pequenas e médias empresas.

"A economia do Japão está a recuperar, mas espera-se um ritmo de recuperação apenas moderado, enquanto continuam a ser vigiados os efeitos da covid-19", acrescentou.

Embora as exportações e a produção industrial japonesas tenham aumentado, tal como as receitas das empresas, os investimentos do setor privado "mantêm uma tendência para a baixa", indicou.

Ao anunciar as previsões macroeconómicas em outubro, o BoJ calculou que o Produto Interno Bruto (PIB) japonês uma quebra de 5,5% no ano fiscal a terminar em 31 de março próximo, devido ao impacto da covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.649.927 mortos resultantes de mais de 74,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.