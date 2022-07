Banco do Japão revê previsão da inflação em alta e de crescimento em baixa

Pedestres na cidade de Tóquio, Japão. © EPA/FRANCK ROBICHON

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Julho, 2022 • 07:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Banco do Japão anunciou a revisão em alta da previsão de inflação para o exercício financeiro de 2022 e a estimativa de crescimento em baixa.

O banco central nipónico prevê que a inflação atinja os 2,3%, principalmente devido ao "aumento dos custos de energia, alimentação e bens duradouros", apontando para um aumento do índice de preços no consumidor em quatro décimos de ponto percentual.

Quanto à previsão de crescimento económico para o exercício que termina a 31 de março de 2023, estimou que esta baixe cinco décimos de ponto percentual, para 2,4%,.

As conclusões constam no novo relatório trimestral de previsões económicas divulgado no final da reunião mensal sobre política monetária.

Numa decisão já esperada, o Banco do Japão optou por manter inalteradas as taxas de juro de curto prazo em -0,1% e o programa de compras de fundos negociados em bolsa para manter a curva de rendimento das obrigações de longo prazo em cerca de 0%.