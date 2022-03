Banco internacional apoiado pela China suspende projetos relacionados com a Rússia

O Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas, apoiado pela China e com sede em Pequim, anunciou, esta quinta-feira, que "todas as atividades relacionadas com a Rússia e a Bielorrússia foram suspensas e estão sob revisão" devido à guerra na Ucrânia.