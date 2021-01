Banco Mundial corta na recuperação da zona euro e da economia mundial

O Presidente do Banco Mundial, David Malpass. © Simone D. McCourtie/Banco Mundial

A recuperação económica da zona euro ao longo deste ano vai ser mais fraca do que o inicialmente previsto pelo Banco Mundial, apesar de uma recessão menos intensa em 2020, de acordo com projeções divulgadas esta terça-feira, dia 05 de janeiro.

Segundo as previsões, os países da moeda única deverão registar um crescimento de 3,6% do produto interno bruto (PIB) depois de um colapso de 7,4% em 2020. Comparando com as projeções avançadas em junho pela organização sediada em Washington há boas e más notícias.

A boa notícia é que a queda do PIB no ano passado vai ser um pouco menos acentuada do que o previsto, com uma derrocada homóloga de 7,4% e não 9,1%. A má notícia é que durante este ano de 2021, a recuperação também vai ser mais modesta, com uma revisão em baixa de 0,9 pontos percentuais, de 4,5% para 3,6% do PIB.

Este corte de quase 1 ponto percentual ficou a dever-se a uma segunda vaga da pandemia de covid-19 mais severa do que se previa nas economias avançadas e em particular na Europa. "Nas economias avançadas, a recuperação incipiente estagnou no terceiro trimestre após o ressurgimento das infeções, apontando para uma retoma mais lenta e difícil", refere o Banco Mundial na nota que acompanha o relatório de janeiro sobre as perspetivas económicas mundiais.

"Estima-se que o colapso da atividade económica global em 2020 tenha sido um pouco menos severo do que o projetado anteriormente, principalmente devido a contrações mais moderadas nas economias avançadas e uma recuperação mais robusta na China", refere a instituição.

Para 2022, o Banco Mundial aponta para uma recuperação mais vigorosa do que no resto das economias avançadas consideradas neste relatório. "O crescimento deve fortalecer ainda mais para 4% em 2022, à medida que a vacinação generalizada contribui para solidificar o consumo e o investimento", mas 3,8% abaixo do previsto no período pré-pandemia.

Tudo depende da vacina

Mas estas projeções partem do pressuposto que a vacinação avança sem problemas e com uma taxa de imunização suficiente para que a atividade económica retome o curso normal.

"Num cenário negativo, no qual as infeções continuam a subir e a implantação de uma vacina é adiada pode limitar a expansão global a 1,6% em 2021", referem os economistas do Banco Mundial, sublinhando que num "cenário positivo, com controlo bem-sucedido da pandemia e um processo de vacinação mais rápido, o crescimento global pode acelerar para quase 5%".

Para o caso concreto da zona euro, o Banco Mundial refere a severidade com que surgiu a segunda vaga da covid-19. "Após o colapso histórico induzido pela pandemia, a recuperação da atividade económica verificada no terceiro trimestre do ano passado foi interrompida por um forte ressurgimento da covid-19, que levou muitos Estados membros a reintroduzirem as medidas restritivas de confinamento", lê-se no relatório.

"Vários setores de serviços vitais para a economia da região - em particular o turismo - permanecem deprimidos e não devem recuperar até que uma gestão eficaz da pandemia melhore a confiança na segurança das interações pessoais", avisa o Banco Mundial.

Em relação à economia mundial, a instituição liderada por David Malpass "espera uma expansão de 4% em 2021, assumindo que a distribuição inicial da vacina covid-19 avança ao longo do ano", mas também vai depender das políticas adotadas pelos governos. "A recuperação, no entanto, provavelmente será moderada, a menos que os decisores políticos tomem medidas decisivas para controlar a pandemia e implementem reformas que aumentem o investimento", avisa.