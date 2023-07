Bancos dos EUA sujeitos a testes de pressão prontos para cenários negativos

Jerome Powell, presidente do Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos. © AFP

Os bancos dos EUA que se submeteram aos testes de pressão ('stress tests') estão "bem posicionados" para superar "cenários negativos significativos", garantiu hoje a Reserva Federal (Fed).

Esta foi a mensagem que a Fed transmitiu ao Conselho de Supervisão da Estabilidade Financeira, que se reuniu sob a presidência da secretária do Tesouro, Janet Yellen, informou o Tesouro em comunicado.

Durante a reunião, que contou com o presidente da Fed, Jerome Powell, o Conselho analisou as condições atuais do setor bancário e recebeu a atualização dos resultados dos testes de pressão aos bancos.

"A Reserva Federal entende que os bancos participantes estão bem posicionados para superar cenários negativos significativos e continuar a prestar serviços às famílias e às empresas, inclusive durante uma recessão grave", segundo o texto apresentado.

No final de junho, a Fed anunciou que os 23 maiores bancos dos EUA tinham superado os testes de pressão anuais, apesar da crise bancária que acabou com o Silicon Valley Bank e o Signature Bank em março.

Apesar de considerar que estão bem posicionados, a Fed emitiu um documento esta sexta-feira em que aponta que os bancos deveriam ter "planos de financiamento de contingência" perante possíveis "cenários de pressão", depois do ocorrido no primeiro semestre de 2023, que "realçou ainda mais a importância dos riscos de liquidez e da planificação do financiamento de contingência".