Bancos multilaterais preparam plataforma comum para financiar saúde de proximidade

Vários bancos multilaterais de financiamento do desenvolvimento anunciaram esta quinta-feira a intenção de criar uma plataforma comum para melhorar a preparação dos países em desenvolvimento no campo da saúde, com especial enfoque na área dos cuidados de proximidade.

"O Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco Europeu de Investimento (BEI), o Banco Islâmico de Desenvolvimento e a Organização Mundial da Saúde (OMS) estão a colaborar entre si para lançar uma nova plataforma de investimento destinada a mobilizar mais investimentos com maior impacto e mais coerentes nos sistemas de cuidados de saúde primários (CSP) de cada um dos países e melhorar a respetiva resiliência", lê-se num texto destas entidades.

O documento é também assinado pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

No texto, com o título "Investir na saúde global: um objetivo comum", os banqueiros lembram estimativas que apontam para a necessidade de "um investimento maciço na ordem dos 31,1 mil milhões de dólares [28,3 mil milhões de euros] por ano" para os países se prepararem para futuras pandemias e advogam que é preciso apostar nos cuidados de saúde primários.

"Aproximadamente, 90% dos serviços de saúde essenciais podem ser prestados através dos cuidados de saúde primários -- no terreno, nas comunidades, através dos profissionais de saúde, médicos e enfermeiros e nas clínicas locais - para promover a saúde e prevenir as doenças, para evitar ou retardar a necessidade de serviços secundários e terciários mais dispendiosos", lê-se no texto.

O documento defende ainda a participação de mais parceiros, como a Comissão Europeia, nesta "plataforma mundial de investimento".