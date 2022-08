Barril do petróleo sobe 2% pressionado pela reunião da OPEP+

© EPA/SASCHA STEINBACH

Os contratos futuros de petróleo subiram cerca de 2% esta terça-feira, adianta a Reuters. Segundo a agência noticiosa, os investidores receiam que, na reunião que se realiza esta quarta-feira, os produtores da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e seus aliados, nomeadamente a Rússia, rejeitem aumentar a oferta do crude, pressionando ainda mais os mercados e levando a um aumento dos preços.

Duas das oito fontes disseram à Reuters que um aumento modesto na produção seria discutido. Contudo, a maioria considerou esse cenário improvável. A Opep+ reduziu sua previsão de excedente no mercado de petróleo este ano em 200 mil barris por dia para 800, disseram três delegados à Reuters.

A invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro alimentou as preocupações sobre a oferta global de petróleo e elevou os preços do petróleo. Em março, o Brent disparou para perto do seu máximo histórico de 147,50 dólares por barril.

O aumento das taxas diretoras dos bancos centrais de modo a conter a inflação tem feito soar os alarmares de uma desaceleração do crescimento económico, o que tem contribuído para a redução da oferta de petróleo.