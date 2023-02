BCE aprova pagamento de dividendos e recompra de acções dos bancos da zona euro

Andrea Enria, presidente do conselho de supervisão do BCE

O Banco Central Europeu (BCE) aprova o pagamento de dividendos e a recompra de ações dos bancos da zona euro, depois de ter realizado um teste de supervisão e avaliação.

Andrea Enria, presidente do conselho de supervisão do BCE, disse hoje numa conferência de imprensa para apresentar os resultados do teste que, devido ao forte desempenho em 2022, alguns dos maiores bancos da zona euro "planearam distribuições aos acionistas em grande parte de acordo com o ajustamento nas distribuições que tinham feito quando saíram das restrições resultantes da pandemia".

De acordo com a informação atualmente disponível, acrescentou Enria, os maiores bancos da zona euro vão distribuir 51% dos seus lucros brutos este ano.

Depois de falar com os bancos individualmente, alguns decidiram reduzir um pouco os dividendos ou adiar a recompra de ações, tendo em conta que as perspetivas macrofinanceiras são incertas e as circunstâncias específicas de cada banco.

Os supervisores do BCE consideram que as trajetórias esperadas dos bancos em termos de capital são suficientemente boas para lhes permitir distribuir lucros aos acionistas, através de dividendos ou recompra de ações.

"Os supervisores reviram as trajetórias de capital dos bancos no futuro, verificando que praticamente todas elas são compatíveis com as distribuições previstas", disse Enria.

"Num número limitado de casos, os bancos reduziram os montantes na sequência do diálogo de supervisão. Alguns bancos que antecipam distribuições consideráveis optaram sabiamente por adiar diferentes parcelas das suas planeadas recompras de ações ao longo do ano para se manterem flexíveis em resposta às mudanças macroeconómicas", acrescentou Enria.