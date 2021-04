BCE mantém taxas de juro em mínimos e não altera medidas de apoio à economia

Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE) © AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 22 Abril, 2021 • 13:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Banco Central Europeu (BCE) deixou esta quinta-feira as taxas de juro inalteradas e manteve o conjunto das medidas adotadas para apoiar a economia, indica o comunicado divulgado após a reunião do Conselho de Governadores.

As taxas de juro continuam em mínimos históricos, como era esperado. A principal taxa de refinanciamento mantém-se em zero, enquanto a taxa de depósitos permanece em -0,50% e a taxa de facilidade marginal de crédito fica em 0,25%.

O BCE vai ainda continuar as compras de dívida a um ritmo acelerado, no âmbito do programa de emergência lançado há um ano para atenuar os efeitos da pandemia de covid-19 na zona euro.

O volume do programa de compra de dívida de emergência (PEPP) lançado em março de 2020 atinge agora 1,85 biliões de euros, depois de ter sido reforçado na reunião do BCE de dezembro e de a sua duração ter sido prolongada até março de 2022.

"O Conselho de Governadores prevê que as compras no quadro do PEPP continuem no trimestre em curso a um ritmo significativamente mais elevado do que nos primeiros três meses deste ano", refere o comunicado.

Após um aumento dos juros da dívida soberana da zona euro em dezembro, o BCE considerou em março que seria justificado levar a cabo "um aumento significativo" do ritmo de aquisições no segundo trimestre deste ano.

Esta intervenção contribuiu para um abrandamento no mercado obrigacionista após a agitação suscitada no início do ano pelos receios de um sobreaquecimento da economia norte-americana.

Desde março, o montante semanal de compras líquidas de ativos ao abrigo do PEPP ronda os 17 mil milhões de euros, em média, quando rondava os 12 mil milhões em janeiro e fevereiro.

(Atualizada pela última vez às 14h00)