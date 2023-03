BCE: Mundo não está a desglobalizar-se mas a avançar para comércio entre blocos

Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE) © AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Março, 2023 • 13:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As tensões geopolíticas e a fragmentação do comércio global aumentaram o protecionismo e existem receios de "desglobalização", embora a tendência seja para um maior comércio entre países do mesmo bloco, disse esta quarta-feira a presidente do Banco Central Europeu (BCE).

"Muitas pessoas falam de desglobalização, mas penso que é antes a natureza da globalização que está a mudar, e estamos provavelmente a caminhar para o comércio entre países que partilham valores e interesses", disse Christine Lagarde.

Lagarde falava na Organização Mundial do Comércio (OMC), num evento para assinalar o Dia Internacional da Mulher.

Face ao protecionismo, "temos de tentar assegurar que o comércio se mantenha o mais aberto possível dentro dos constrangimentos impostos pela nova situação geopolítica", disse Lagarde à diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, da Nigéria.

"Isto deve ser especialmente posto em prática dando acesso aos países em desenvolvimento, que não têm de sofrer a concorrência das grandes potências", acrescentou Lagarde.

Lagarde reconheceu que, desde a grande crise financeira de 2008, a economia global "foi abalada por uma série de choques sem precedentes, em que qualquer coisa de mau que pudesse acontecer aconteceu, algo que é especialmente palpável na Europa".

Desde então, o Velho Continente sofreu um abrandamento no seu crescimento comercial, que levou à sua quota decrescente na economia global, enquanto as medidas protecionistas aumentaram, "algo que pode piorar à medida que os países reconfiguram as suas cadeias de abastecimento de acordo com as suas estratégias", disse.

A presidente do BCE salientou que as restrições comerciais aumentaram dez vezes na última década, embora tenha sublinhado a importância da própria OMC em "contrariar esta tendência e alertar o mundo para os riscos desta inversão".