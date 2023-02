BCE vai subir taxas de juro em março e "provavelmente" também depois

Luis de Guindos, vice.presidente do BCE.

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, afirmou que a instituição vai aumentar ainda mais as taxas de juro, "provavelmente também depois de março", porque "a batalha contra a inflação ainda não terminou".

Numa entrevista ao diário alemão "Süddeutsche Zeitung", que o BCE publicou na sua página web na noite passada, Luis de Guindos afirmou que as taxas de juro do BCE subiram 0,5 pontos percentuais na semana passada e que as mesmas "vão subir possivelmente em mais 0,5 pontos percentuais na próxima reunião (do BCE) em março".

"Depois disso, veremos o que fazemos. Não excluiria mais subidas de taxas de juro depois de março. A batalha contra a inflação ainda não terminou", de acordo com o vice-presidente do BCE.

Guindos reconheceu na entrevista que "os bancos centrais e outras organizações acreditaram durante muito tempo que o aumento da inflação era temporário".

"Tenho de admitir que isto foi um erro, mas o nível de incerteza era enorme. Todos subestimamos a persistência da inflação", disse o vice-presidente do BCE.

"Em dezembro de 2021 já decidimos parar as nossas compras de ativos (dívida) relacionados com a pandemia e em julho do ano seguinte começámos a subir as taxas de juro. Com uma visão a posteriori, deveríamos ter começado a reagir ainda mais cedo", disse Guindos.

Questionado se o BCE deveria pedir desculpa ao público por este erro, Guindos respondeu que não podem mudar o passado e que é necessário olhar para o futuro.

"O melhor que podemos fazer é baixar a inflação para o nosso objetivo de 2% o mais rapidamente possível", disse o vice-presidente da entidade monetária.