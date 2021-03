Biden anuncia plano de investimento milionário financiado com subida de impostos

Joe Biden, presidente dos EUA © Alex Wong/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 31 Março, 2021 • 11:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente dos Estados Unidos deve anunciar esta quarta-feira um plano de investimento e criação de emprego centrado na renovação de infraestruturas, que prevê financiar com um aumento dos impostos sobre as empresas, adiantou fonte da Casa Branca.

A proposta é investir cerca de dois biliões de dólares (cerca de 1,7 biliões de euros) durante oito anos nas infraestruturas, com um esforço particular nos transportes, estimado em 620 mil milhões de dólares (528 mil milhões de euros), para modernizar mais de 32.000 quilómetros de estradas e autoestradas.

O Presidente pretende financiar este plano com um aumento dos impostos sobre as empresas de 21% para 28%, segundo a Casa Branca, que divulgou parte do plano aos jornalistas.

Joe Biden tem prevista a apresentação do plano hoje à tarde na cidade industrial de Pittsburgh, na Pensilvânia.

O objetivo, segundo a equipa de Biden, é criar "milhões de empregos bem remunerados, reconstruir as infraestruturas do país e permitir aos Estados Unidos posicionar-se perante a China".

A Casa Branca assinala que o imposto a cobrar às empresas permanecerá, após o aumento, a menor desde a Segunda Guerra Mundial, com exceção dos anos abrangidos pela reforma tributária do antigo Presidente, Donald Trump, aprovada em 2017.

A reforma proposta visa "favorecer a criação de empregos e os investimentos nos Estados Unidos" e assegurar que os grandes grupos "pagam a sua parte", disse o executivo.

Joe Biden "acredita que o seu papel é oferecer uma perspetiva audaciosa sobre como podemos investir no nosso país, nas nossas comunidades, nos nossos trabalhadores", disse a sua porta-voz, Jen Psaki.

A proposta surge depois da aprovação pelo Congresso de um plano de relançamento centrado na pandemia da covid-19 também estimado em quase dois biliões de dólares e para que seja aprovada a estreita maioria democrata enfrenta duras negociações no parlamento.