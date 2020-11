Biden: "Este é o tempo para sarar a América"

Joe Biden, na noite da vitória nas eleições presidenciais dos EUA. © ANGELA WEISS / AFP

No seu primeiro discurso após o anúncio no sábado da vitória nas eleições presidenciais de terça-feira, Biden prometeu ser o Presidente de todos os americanos, os que votaram nele e os que votaram contra.

O presidente eleito subiu ao palco em Wilmington, no seu estado natal de Delaware, para fazer um discurso de vitória centrado no apelo à unidade e reconciliação do país.

Biden falou em "vitória clara", com a maior votação de sempre (74 milhões de votos) e disse que estava surpreendido com as celebrações nas ruas um pouco por todo o país, e sublinhou a "fé renovada no amanhã".

Mandou uma mensagem aos que votaram em Trump, apelando à unidade. Disse que era tempo de ambos os lados se "ouvirem mutuamente", e de "baixar a temperatura". E, tal como diz a Bíblia, há um tempo para semear e para colher, "e um tempo para semear e um tempo para sarar. Este é o tempo para sarar a América".

Biden disse que "todo o mundo está a olhar para a América", e que o seu país "é um farol para o mundo".

E prometeu: "concorri a este cargo para restaurar a alma da América, para reconstruir a espinha dorsal desta nação, a classe média, para fazer a América respeitada no mundo outra vez, e para nos unir aqui em casa".