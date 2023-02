Biden faz visita surpresa a Kiev e anuncia entrega de mais armas

DN 20 Fevereiro, 2023 • 12:57 Partilhar este artigo Facebook

O presidente dos EUA, Joe Biden, fez uma visita surpresa a Kiev esta segunda-feira, precisamente na semana em que se assinala um ano da guerra na Ucrânia.

"À medida que nos aproximamos do aniversário da brutal invasão da Ucrânia pela Rússia, estou hoje em Kiev para me encontrar com o presidente Zelensky e reafirmar o nosso compromisso inabalável com a democracia, a soberania e a integridade territorial da Ucrânia", declarou Joe Biden numa mensagem publicada no Twitter.

As we approach the anniversary of Russia"s brutal invasion of Ukraine, I'm in Kyiv today to meet with President Zelenskyy and reaffirm our unwavering commitment to Ukraine"s democracy, sovereignty, and territorial integrity. - President Biden (@POTUS) February 20, 2023

A visita do presidente norte-americano manteve-se em segredo por questões de segurança até esta segunda-feira, num dia que amanheceu com todo o território ucraniano em alerta vermelho. Aliás, as sirenes de aviso de ataque aéreo soaram quando o presidente norte-americano e Zelensky saíam de uma catedral que visitaram juntos.

Ambos continuaram imperturbáveis em frente a um muro de homenagem aos soldados ucranianos mortos desde 2014.

"Presidente Joe Biden, bem-vindo a Kiev! A sua visita é um sinal extremamente importante de apoio a todos os ucranianos", agradeceu Zelensky numa mensagem partilhada no Facebook.

Nas redes sociais foram divulgadas imagens de Joe Biden nas ruas de Kiev, ao lado do presidente ucraniano.

It is confirmed! Joe Biden spotted in Kyiv this morning. This is a big deal and a historic visit of @POTUS

@ukrpravda_news pic.twitter.com/BkRMfh6dEW - Olga Tokariuk (@olgatokariuk) February 20, 2023

Biden"s here - on walkabout in central Kyiv. pic.twitter.com/l9uus74Dke - Oliver Carroll (@olliecarroll) February 20, 2023

Biden anuncia mais armamento a Kiev num apoio adicional de 500 milhões de dólares

Em Kiev, Biden anunciou um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia, nomeadamente uma nova "entrega de equipamento crítico, incluindo munições de artilharia, sistemas antiblindados e radares de vigilância aérea para ajudar a proteger o povo ucraniano dos bombardeamentos aéreos", de acordo com o comunicado divulgado pela Casa Branca.

No encontro entre os dois presidentes, Biden detalhou que se trata de um apoio adicional de 500 milhões de dólares (467 milhões de euros) para ajudar o esforço de guerra de Kiev.

O presidente dos Estados Unidos explicou que o novo pacote de ajuda incluirá mais equipamento militar, além de munições de artilharia, obuses e mísseis Javelin, uma arma portátil projetada para destruir tanques e outros veículos pesados.

Biden não anunciou, no entanto, o envio de outros equipamentos militares para a Ucrânia, como os caças F-16 que Zelensky afirma precisar para repelir os avanços da Rússia.

Zelensky agradeceu a presença do líder dos EUA em Kiev e revelou que falaram "sobre armas de longo alcance e armas que ainda poderiam ser fornecidas à Ucrânia, mas não foram fornecidas antes", sem dar mais pormenores.

Um ano depois do início da guerra, "Ucrânia continua de pé", afirmou Biden

O presidente norte-americano fez saber que vai também anunciar novas sanções contra a Rússia, que visam elites e empresas russas que alimentam a máquina da guerra na Ucrânia.

A visita de Biden a Kiev acontece no dia em que os chefes da diplomacia europeia reúnem-se em Bruxelas para debater um acordo sobre munições.

Ao lado de Zelensky, no palácio de Mariinsky, Biden justificou a visita surpresa a Kiev ao afirmar que era "fundamental que não houvesse nenhuma dúvida sobre o apoio dos EUA à Ucrânia" na guerra que está prestes a assinalar um ano - próxima sexta-feira, 24 de fevereiro.

No encontro com o presidente ucraniano, Biden recordou o início da invasão russa. "Nessa noite negra de há um ano, o mundo esteve literalmente a preparar-se para a queda de Kiev - parece que foi há mais de um ano - e talvez para o fim da Ucrânia."

Sublinhou que "um ano depois, Kiev resiste, continua de pé e a Ucrânia continua de pé". "A democracia prevalece", acrescentou.

Referindo-se à "maior guerra da Europa em três quartos de século", o presidente norte-americano reafirmou o apoio dos EUA à Ucrânia "pelo tempo que for necessário".

"Os norte-americanos estão convosco e o mundo está convosco. Confesso que Kiev conquistou parte do meu coração", declarou Biden.

"Histórico. Oportuno. Corajoso", resume Zelensky o momento em que Biden visita Kiev

O presidente ucraniano voltou a agradecer a visita do presidente norte-americano à capital ucraniana, depois dos dois chefes de Estado terem estado juntos a 21 de dezembro, em Washington, naquela que foi a primeira viagem ao estrangeiro de Zelensky, desde que a guerra começou

"Histórico. Oportuno. Corajoso. Recebi o presidente dos EUA em Kiev, quando a agressão russa em grande escala se aproxima da marca de um ano", destacou Zelensky nas redes sociais, onde publicou um pequeno vídeo que resume a visita de Biden à capital ucraniana.

Historic. Timely. Brave. I welcomed @POTUS in Kyiv as Russian full-scale aggression approaches its one-year mark. I am thankful to the U.S. for standing with Ukraine and for our strong partnership. We are determined to work together to ensure Ukraine"s victory. pic.twitter.com/EPtH3fLWWD - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 20, 2023

"Estamos determinados a trabalhar juntos para garantir a vitória da Ucrânia", reforçou Zelensky.

Após a visita não anunciada a Kiev, Biden deverá deslocar-se à Polónia, conforme já tinha sido relevado pela Casa Branca. É esperado que o presidente dos EUA faça um discurso em Varsóvia esta terça-feira, no mesmo dia em que o seu homólogo russo, Vladimir Putin, vai proferir um discurso do estado da Nação.

Com Lusa

Notícia atualizada às 12:34