Biden garante que "o sistema bancário está seguro" depois do colapso de dois bancos

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, garantiu esta segunda-feira que "o sistema bancário está seguro" depois do colapso, que ocorreu na passada sexta-feira, do Silicon Valley Bank (SVB), um banco muito direcionado para as startups e pequenas empresas tecnológicas, e do encerramento do Signature Bank, que aconteceu, por arrasto, este domingo.

"Os americanos podem confiar na solidez do sistema bancário, os vossos depósitos estarão disponíveis quando necessitarem deles", assegurou Biden, durante uma conferência de imprensa na Casa Branca.

O presidente norte-americano disse ainda que os contribuintes não serão responsáveis pelas perdas de uma falência bancária, apelando ao Congresso para "reforçar" a regulação do setor.

Biden sublinhou que "ninguém está acima da lei" e que "foram tomadas medidas para que esta situação não se repita e que não aconteça o mesmo que na crise de 2008".

O presidente explicou que "na antiga administração, de Donald Trump, foram eliminadas regras do sistema" e que isso terá levado ao colapso do SVB e do Signature Bank.

Joe Biden anunciou ainda que as administrações dos dois bancos serão demitidas e não terão direito a indemnização alguma.

As declarações de Biden surgem depois de as autoridades federais terem atuado na noite de domingo passado para proteger todos os depósitos do SVB, antes que os mercados de ações globais retomassem as negociações.

Em comunicado na noite de domingo, o presidente disse que, sob a sua direção, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, e o diretor económico nacional, Lael Brainard, "trabalharam diligentemente" com os reguladores bancários para resolver problemas do Silicon Valley Bank e do Signature Bank. Esta última instituição era um centro de financiamento de criptomoedas.