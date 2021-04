Biden quer aumentar impostos sobre mais ricos para financiar famílias e saúde

O Presidente dos EUA, Joe Biden © AFP

O presidente dos EUA, Joe Biden, quer aumentar os impostos sobre os cidadãos mais ricos, correspondentes a 0,3% da população, confirmou a Casa Banca na segunda-feira.

Esta subida de impostos inscreve-se no quadro de uma reforma fiscal que visa "recompensar o trabalho e não apenas a riqueza", sublinhou o principal conselheiro económico presidencial, Brian Deese.

O projeto de reforma, cuja adoção pelo Congresso devia dar lugar a uma áspera batalha, cujo desfecho está longe de estar garantido, respeita apenas aos contribuintes que ganham mais de um milhão de dólares por ano.

Segundo este conselheiro, apenas 0,3% dos contribuintes, o que corresponde a cerca de meio milhão de famílias, estão envolvidos.

"Para 997 famílias em cada mil, esta mudança não vai ter qualquer impacto", insistiu.

Segundo vários meios de comunicação, esta taxa de imposto poderia ser duplicada, passando de 20% para 39,6%.

Esta reforma fiscal pretende financiar o "Projeto para as Famílias Americanas", um conjunto de investimento para as crianças, a família e a saúde, do qual Joe Biden deve apresentar as grandes linhas na noite de quarta-feira, quando proferir o seu primeiro discurso no Congresso.

Esta proposta é a segunda componente de um vasto plano de investimento, cujo primeiro, centrado nas infraestruturas, está orçado em 2,3 biliões de dólares, para oito anos.

Para o financiar, Biden propôs o aumento dos impostos sobre os lucros das empresas de 21% para 28%, compensando em parte a redução ocorrida durante o mandato de Donald Trump.

Os EUA estão também a promover discussões no Grupo dos 20 para se estabelecer uma taxa mínima sobre as empresas, idêntica nos países subscritoras.