Biden quer um imposto mínimo de 15% sobre as empresas para reduzir défice

Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

O presidente dos EUA, Joe Biden, quer criar um "imposto mínimo de 15% para as empresas, que vai financiar as despesas e até permitirá reduzir o défice", afirmou esta quinta-feira o presidente norte-americano. Biden pede ainda aos democratas que aprovem "a legislação, intitulada "The Inflation Reduction Act of 2022", que vai permitir congelar os impostos para famílias que ganhem menos de 400 mil dólares por ano.

Biden considera que o acordo para um pacote legislativo de combate à inflação e à crise climática é "uma dádiva de Deus" para as famílias. E lançou o derradeiro desafio aos democratas: "O meu pedido é: ponham a política de lado. Façam isto. Temos de aprovar isto".

"Esta proposta seria a legislação mais significativa da História para combater a crise climática", afirmou o presidente, frisando que o pacote também irá reduzir os custos de saúde para milhões de norte-americanos que compram os seus seguros através do Affordable Care Act, vulgo 'Obamacare'.

Antes das declarações do presidente, o líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, já tinha pedido aos senadores democratas apoio para aprovar o pacote legislativo de 739 mil milhões de dólares (728 mil milhões de euros), que será votado na próxima semana depois de o moderado Joe Manchin - que bloqueou o ambicioso projeto legislativo "Build Back Better" em 2021 - ter dado a sua 'luz verde'.

A legislação pode tornar-se uma vitória histórica para o Congresso controlado pelos democratas, a poucos meses das eleições intercalares, que deverão devolver aos republicanos o controlo da Câmara dos Representantes.

Schumer disse aos senadores democratas que terão agora a oportunidade de alcançar duas prioridades "extremamente importantes" do partido.

A mudança de posição de Manchin surpreendeu Washington, depois de meses de negociações que pareciam destinadas ao insucesso. Em declarações aos jornalistas via vídeo, o senador da Virgínia Ocidental disse que o acordo é uma vitória para todos.

O pacote aumenta os impostos das empresas com lucros superiores a mil milhões de dólares e dos contribuintes que ganham acima dos 400 mil dólares, inclui medidas para combater as emissões de carbono e investir em fontes de energia "limpas", e requer a negociação de preços de medicamento para baixar a fatura dos consumidores, além de expandir subsídios federais para seguros de saúde.

Para aprovar a legislação, todos os senadores democratas têm de votar a favor porque a maioria democrata no Senado é de apenas um voto, o da vice-presidente Kamala Harris. Os 50 senadores republicanos opõem-se ao pacote.

Isso significa que a senadora Krysten Sinema do Arizona, também uma moderada, terá de ser convencida a votar a favor. A votação vai acontecer na próxima semana.

Este é, ainda assim, um projeto legislativo bem menos ambicioso que aquele que Biden pediu aos democratas para aprovar em 2021 e valia 3,5 mil milhões de dólares. A Câmara dos Representantes aprovou uma versão reduzida, de 2 mil milhões, mas Manchin opôs-se também a esta no Senado.