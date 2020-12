Bill Gates prevê regresso à normalidade no primeiro semestre de 2021

Bill Gates, filantropo e fundador da Microsoft. (EPA/GIAN EHRENZELLER)

Com a chegada da vacina contra a covid-19, o futuro parece promissor e o co-fundador da Microsoft, Bill Gates, estima que os Estados Unidos possam começar a recuperar dos impactos a partir da primavera de 2021. As declarações foram feitas durante uma entrevista no programa "Today" na NBC, na passada quinta-feira.

O anseio pelo regresso à normalidade tem-se feito sentir desde o início da pandemia e com os Estados Unidos a registar recordes diários, o desejo é comum.

"Os próximos quatro ou cinco meses parecem bastante sombrios, a não ser que possamos reforçar o nosso comportamento", afirma Bill Gates, citado pela CNBC.

A esta afirmação fez questão de acrescentar ainda que, neste momento, "a coisa mais impactante" que as pessoas podem fazer para reduzir e controlar os números de casos é continuar a seguir as indicações que têm sido dadas ao longo do tempo, tais como manter o distanciamento social, utilizar máscara e cuidados de higiene, como lavar sempre as mãos.

Não só com a vacina, mas também com o desenvolvimento de outros tratamentos, Bill Gates antecipa que "na primavera, estes recursos serão grandes o suficiente para que os EUA comecem a mudar drasticamente".

A aprovação das vacinas está próxima. A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) já recebeu dois pedidos de autorização para a comercialização das vacinas desenvolvidas pela BioNTech e Pfizer e pela Moderna para a covid-19

A Pfizer foi também autorizada para uso de emergência no Reino Unida e deverá começar a ser administrada já esta semana.