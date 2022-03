Bolsa de Nova Iorque segue mista com ceticismo sobre progressos na Ucrânia

© Spencer Platt/AFP

A bolsa de Nova Iorque negociava esta quarta-feira mista no início da sessão, com a diminuição do entusiasmo em relação a alegados avanços para a paz na Ucrânia.

Às 15:13 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia ligeiros 0,04% para 35.307,65 pontos e o Nasdaq perdia 0,39% para 14.562,85 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,21% e estava em 4.621,87 pontos.

O mercado nova-iorquino continuava a seguir os desenvolvimentos da guerra na Ucrânia, no mercado de dívida dos Estados Unidos e de alguns dados macroeconómicos.

Depois de, na terça-feira, os investidores terem reagido com otimismo a uma possível diminuição da tensão no conflito militar na Ucrânia, com Moscovo a prometer um alívio no cerco a Kiev, esta quarta-feira aumentam as dúvidas em relação à retirada das tropas russas.

No plano económico, Wall Street segue pendente da evolução dos títulos do Tesouro norte-americano, já que a rentabilidade de algumas obrigações de curto prazo se aproxima das de longo prazo, o que os analistas interpretam como um potencial sinal de recessão.

Por outro lado, a empresa de processamento de salários ADP indicou que em março foram criados 455.000 postos de trabalho no setor privado norte-americano, ligeiramente acima do esperado.

As empresas do setor da energia destacavam-se nos ganhos (1,5%), coincidindo com o aumento do preço do petróleo.

O barril de petróleo do Texas subia para 107,77 dólares e a rentabilidade da dívida do Tesouro norte-americano a 10 anos seguia a 2,407%.