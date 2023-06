Bolsas europeias a cair, à espera de indicadores de junho na zona euro e EUA

© EPA/Ana Bornay

As principais bolsas europeias estavam a cair esta sexta-feira numa sessão em que as atenções estarão centradas na publicação dos PMI da indústria transformadora e dos serviços de junho na zona euro e nos EUA. Às 08h50 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a descer 0,30% para 453,37 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,62%, 0,72% e 0,81%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 0,92%, e 0,97%, respetivamente.

Depois de abrir em baixa, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência e às 08h50 o principal índice, o PSI, recuava 0,58% para 5.911,61 pontos.

Os mercados estavam cautelosos devido aos receios das consequências que as sucessivas subidas das taxas de juro recentemente anunciadas pelos diferentes bancos centrais terão na economia.

Na quinta-feira, o Banco de Inglaterra surpreendeu os mercados ao subir as taxas de juro em 50 pontos base, tal como o da Noruega, enquanto o Banco da Suíça as aumentou em 25 pontos base.

O presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, também confirmou no início do dia que haverá mais aumentos de taxas após a pausa de junho.

Enquanto Wall Street fechou mista na quinta-feira, os mercados asiáticos impuseram esta sexta-feira as vendas, num dia em que os dados sobre a inflação japonesa, que foi mais elevada do que o previsto, poderão forçar o Banco do Japão a pôr termo à sua política de "taxa de juro zero".

Neste contexto de novas subidas das taxas, os especialistas dizem que o pessimismo em relação à situação económica está de novo a emergir, o que está a ter um impacto nos preços do petróleo.

O Brent, que na quinta-feira caiu quase 4%, desceu esta sexta-feira mais 0,76%, para 73,56 dólares.

Os analistas da Link Securities, citados pela Efe, explicam que os investidores terão novas informações para determinar a situação real das principais economias desenvolvidas, uma vez que a zona euro e os EUA divulgarão os seus PMI (Purchasing Managers' Index) da indústria transformadora e dos serviços para junho.

Na quinta-feira, Wall Street fechou mista, com o Dow Jones a cair 0,01% para 33 946,71 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36 799,65 pontos, registado a 4 de janeiro de 2022.

O Nasdaq terminou a subir 0,95% para 13 630,61 pontos, contra o atual máximo, de 16 057,44 pontos, verificado a 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu a descer no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0885 dólares, contra 1,0955 dólares na quinta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em agosto abriu a descer no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 73,56 dólares, contra 74,14 dólares na quinta-feira e 71,84 em 12 de junho, um mínimo desde janeiro de 2022.