Bolsas europeias a perder em dia de subida da taxa de juro na Rússia

A maioria das principais bolsas europeias estava hoje a negociar em baixa, no mesmo dia em que o Banco Central da Rússia decidiu aumentar a taxa de juro de referência para 12%, mais 3,5 pontos percentuais.

Pelas 08:56 (hora de Lisboa), Londres perdia 1,06%, Paris 0,81%, Frankfurt 0,58% e Madrid também 0,58%.

O índice Stoxx Europe 600 estava a recuar 0,64% para 456,91 pontos.

A bolsa de Lisboa, por sua vez, estava também em baixa, com o índice PSI a descer 0,43% para 6.010,94 pontos.

A nível cambial, o euro seguia a 1,0922 dólares, quando na segunda-feira, pelas 18:00, estava em 1,0929 dólares.

O barril de petróleo Brent subia 0,35% para 86,5 dólares.

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, com o Dow Jones a progredir 0,07%.

O banco central da Rússia aumentou hoje a taxa de juro de referência em 3,5 pontos percentuais, para 12%, uma medida destinada a combater a inflação e a fortalecer o rublo.

A medida, anunciada numa reunião de emergência do banco, surge após a moeda russa ter atingido o seu valor mais baixo, face ao dólar norte-americano, desde o início da guerra com a Ucrânia.

A queda ocorre numa altura em que Moscovo aumenta as despesas militares e as sanções ocidentais pesam sobre as exportações de energia.