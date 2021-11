Bolsas europeias em alta, à espera da reunião da OPEP+

OPEP © AFP

As principais bolsas europeias estavam, nesta quinta-feira, em alta, à espera da reunião da OPEP+, que deverá decidir se continua com o plano de aumentar de forma lenta e cautelosa a oferta de petróleo.

Cerca das 08:55 em Lisboa, o EuroStoxx 600 subia 0,50% para 483,65 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,25%, 0,37% e 0,31%, bem como a de Milão, que subia 0,42%.

Madrid era a exceção, já que caía 0,02%.

Depois de abrir em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência, estando cerca das 08:55, o principal índice, o PSI20, a avançar 0,88% para 5.742,19 pontos.

Além da Reserva Federal dos EUA (Fed) ter anunciado na quarta-feira uma redução do programa de estímulos monetários de 15.000 milhões de dólares por mês a partir deste mês, o presidente da instituição, Jerome Powell, assegurou que espera que a inflação comece "a moderar-se no segundo ou terceiro trimestre de 2022" nos EUA e sublinhou que o banco central pode ser "paciente" sobre as taxas de juro.

Depois da Fed, hoje é a vez do Banco de Inglaterra, que ao contrário do banco central norte-americano, poderia começar a subir as taxas de juro na reunião de hoje, depois das "suas últimas demonstrações de preocupação com as pressões inflacionistas", dizem analistas citados pela Efe, que mesmo assim também não afastam que o possa esperar pela reunião de dezembro para elevar o preço do dinheiro.

Entretanto, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, assegurou na quarta-feira que é "muito improvável" que a instituição suba as taxas de juro no próximo ano.

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na quarta-feira, com o Dow Jones a subir 0,29% para 36.157,58 pontos, novo máximo desde que foi criado em 1896.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 1,04% para 15.811,59 pontos, também um novo máximo.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1551 dólares, contra 1,1584 dólares na quarta-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 82,53 dólares, contra 81,99 pontos na quarta-feira e 85,65 dólares em 26 de outubro, um máximo desde outubro de 2018 (quando subiu até 86,43 dólares), mas os especialistas não excluem que possa atingir 90 dólares por barril antes do final do ano.

O "ouro negro" tem vindo a subir há vários dias devido à possibilidade de a procura aumentar a um ritmo mais rápido do que o nível da oferta nos próximos meses.

As economias em todo o mundo estão a aumentar o consumo de energia na sequência da queda da procura devido à pandemia.