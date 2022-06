Bolsas europeias em alta apesar da subida da inflação no Velho Continente

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Junho, 2022 • 09:52 Partilhar este artigo Facebook

As principais bolsas europeias negociavam hoje em alta, apesar da subida generalizada da inflação no Velho Continente.

Cerca das 08:55 em Lisboa, o EuroStoxx 600 avançava 0,21% para 444,33 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,16%, 0,21% e 0,59%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 0,37% e 0,42%, respetivamente.

Depois de abrir em alta, a Bolsa de Lisboa invertia a tendência, estando cerca das 08:55 o principal índice, o PSI, a recuar 0,09% para 6.251,91 pontos.

Na terça-feira foi divulgada a estimativa da taxa de inflação na zona euro em maio, que subiu para 8,1%, depois de se ter sabido que a taxa de inflação continuou a subir também em maio tanto em Espanha, para 8,7%, como na Alemanha, para 7,9%, indicadores que aumentam a pressão sobre os bancos centrais para continuarem a endurecer a política monetária com o objetivo de controlar o aumento dos preços.

"O facto de ainda não se poder confirmar o nível máximo da inflação na Europa, ao contrário do que parece acontecer nos EUA, continua a pressionar o Banco Central Europeu (BCE), com o mercado a antecipar uma taxa de juro de depósito de 0,55% no final de 2022, contra -0,5% atualmente", referem analistas citados pela Efe.

Depois de ter estado fechada na segunda-feira devido ao feriado do Memorial Day nos EUA, a bolsa de Nova Iorque terminou em baixa na terça-feira, com o Dow Jones a cair 0,67% para 32.990,12 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 0,41% para 12.081,39 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0734 dólares, contra 1,0731 dólares na terça-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em agosto abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 116,98 dólares, contra 115,60 dólares na terça-feira.