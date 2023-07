Bolsas europeias em alta depois de abrandamento da inflação da zona euro em junho

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Julho, 2023 • 09:50 Partilhar este artigo Facebook

As principais bolsas europeias estavam hoje a negociar em alta, depois de a taxa de inflação da zona euro ter abrandado em junho.

Às 08:45 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a recuar 0,11% para 461,52 pontos.

As bolsas de Londres e Frankfurt subiam 0,36% e 0,16%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 0,48% e 0,03%, respetivamente.

Frankfurt era a exceção, com o principal índice a recuar 0,22%.

Depois de abrir em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e às 08:45 o principal índice, o PSI, avançava 1,05% para 6.175,40 pontos.

Apesar de Wall Street ter terminado em alta ligeira na quarta-feira, a registar uma série de oito dias consecutivos de ganhos, em plena época de resultados, os futuros da bolsa de Nova Iorque apontam hoje para uma abertura em baixa, sobretudo no tecnológico Nasdaq, enquanto a Netflix e a Tesla caíram ontem no 'after-market', a primeira 8% e a segunda mais de 4%, depois de apresentar contas.

Entretanto, na China, o Banco Popular anunciou que vai manter a taxa de juro de referência em 3,55% pelo segundo mês consecutivo, enquanto o Governo prometeu medidas adicionais para apoiar o setor privado face ao abrandamento da recuperação económica pós-crash.

A agenda macroeconómica do dia inclui a publicação do índice de preços no produtor (PPI) da Alemanha de junho, a leitura preliminar de julho do índice de confiança dos consumidores da zona euro e os pedidos iniciais de subsídio de desemprego semanais nos EUA.

Na quarta-feira, Wall Street fechou em alta, com o Dow Jones a subir 0,31% para 35.061,21 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq terminou a subir 0,03% para 14.358,02 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu a subir no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1218 dólares, contra 1,1192 dólares na quarta-feira e 1,1233 dólares em 17 de julho, um máximo desde março de 2022.

O barril de petróleo Brent para entrega em setembro abriu a subir no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 79,54 dólares, contra 79,46 dólares na quarta-feira e 71,82 em 12 de junho, um mínimo desde janeiro de 2022.