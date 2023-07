Bolsas europeias mistas depois de China crescer menos que o esperado

© Unsplash

As principais bolsas europeias estavam a negociar mistas esta segunda-feira, depois de se saber que a economia chinesa está a crescer mais lentamente do que o previsto.

Às 09h10 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a recuar 0,19% para 459,97 pontos.

As bolsas de Londres, Frankfurt e Paris desciam 0,04%, 0,77% e 0,12%, enquanto as de Madrid e Milão se valorizavam 0,33% e 0,12%.

Depois de abrir em baixa, a bolsa de Lisboa invertia a tendência e às 09h10 o principal índice, o PSI, avançava 0,29% para 6 004,32 pontos.

As bolsas estavam hesitantes na sessão desta segunda-feira, depois de Wall Street ter fechado mista, e os futuros dos seus principais índices apontam para um início de semana em baixa.

Enquanto se aguarda a abertura de Wall Street, as bolsas europeias estão condicionadas, esta segunda-feira, pelas quedas registadas pela maioria das praças asiáticas (Tóquio esteve encerrada por motivo de feriado), depois de ter sido anunciado que o Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 0,8% no segundo trimestre, o que constitui um claro abrandamento em relação ao acréscimo de 2,2% registado entre janeiro e março.

Os especialistas da Link Securities, citados pela Efe, explicam que as bolsas europeias optaram esta segunda-feira por uma abertura em baixa, a reagir aos "números macroeconómicos pouco encorajadores publicados esta manhã na China", com mais investidores de curto prazo, à espera dos resultados trimestrais e "aproveitando as fortes recuperações recentes de muitas ações e dos índices para realizar alguns lucros".

Neste contexto, a agenda, tanto macroeconómica como empresarial, é muito ligeira, com o único destaque a ser a divulgação nos EUA do Índice Empire State da indústria transformadora em Nova Iorque.

Também em Itália, será divulgado o IPC de junho e na Alemanha, o Bundesbank publica o seu boletim mensal relativo ao mesmo mês.

Na semana passada foi anunciado que a taxa de inflação dos EUA caiu para níveis pré-pandemia em junho e mais do que o esperado pelos mercados, ao situar-se em 3% em junho.

Na sexta-feira, Wall Street fechou mista, com o Dow Jones a subir 0,33% para 34 509,03 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36 799,65 pontos, registado a 4 de janeiro de 2022.

O Nasdaq terminou a descer 0,18% para 14 113,70 pontos, contra o atual máximo, de 16 057,44 pontos, verificado a 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu a subir no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1239 dólares, um máximo desde março de 2022, contra 1,1228 dólares na sexta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em setembro abriu a descer no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 78,96 dólares, contra 79,87 dólares na sexta-feira e 71,82 em 12 de junho, um mínimo desde janeiro de 2022.