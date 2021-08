Bolsas europeias negoceiam no vermelho com sinais de retirada de estímulos nos EUA

Sinais de retirada de estímulos nos EUA arrastam bolsas europeias para o vermelho (Imagem de arquivo) © EPA

As bolsas europeias estão esta quinta-feira a negociar no vermelho, depois das atas da última reunião do Reserva Federal norte-americana sugerirem que a retirada dos estímulos monetários poderia iniciar-se no final deste ano.

Pelas 8h20 (hora de Lisboa), o índice Europ Stoxx recuava 1,23% para 468,41 pontos, com Londres a cair 2,02%, Paris a perder 1,77%, Frankfurt a quebrar 1,40% e Milão a descer 1,67%.

A recuperação que se registava nas ações parou, enquanto os investidores admitem que o prazo provável para uma redução das compras de obrigações pelo Fed poderá iniciar-se no final deste ano, embora estejam atentos à inflação e ao emprego, apesar dos progressos já feitos.

A dúvida reside, de acordo com a agência financeira Bloomberg, em a Reserva Federal saber até que ponto os progressos feitos para atingir os objetivos para a inflação e o emprego serão ou não suficientes.

Na quarta-feira, a bolsa de Nova Iorque acelerou a tendência de queda no fecho da sessão, terminando com o índice seletivo Dow Jones Industrial Average a perder 1,08%, para os 34.960,69 pontos, o alargado S&P 500 a cair 1,07%, para 4.400,27 pontos, e o tecnológico Nasdaq a quebrar 0,89%, para 14.525,91 pontos.

"Eu não acho que ninguém ficará surpreendido se a redução gradual começar no final deste ano", disse à Bloomberg TV Dana D'Auria da Envestnet, adiantando que o ritmo a que se fará "preocupa os investidores" no meio da expansão da variante delta do novo vírus.

A reunião de Jackson Hole na próxima semana poderá dar novas pistas sobre as perspetivas de redução dos estímulos à economia do país, enquanto os investidores aguardam esta semana pelos dados sobre os novos pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos.

O rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos norte-americanas, que está a preocupar os investidores, recuou para 1,233%.

O euro depreciou-se face ao dólar, cotando-se a 1,168 dólares.

No mercado do petróleo, o Brent, que serve de referência na Europa, caiu 2% para 66,9 dólares o barril, enquanto que o petróleo West Texas Intermediate (WTI), caiu 2,5 % para os 63,6 dólares o barril.

O preço do ouro, por sua vez, permaneceu nos 1.783 dólares a onça.