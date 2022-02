Corrida aos depósitos coloca braço europeu do Sberbank à beira da falência

Subsidiária do Sberbank em Praga. © AFP

A avaliação do Banco Central Europeu (BCE) aplica-se ao Sberbank Europe, com sede em Viena, na Áustria, e às subsidiárias na Croácia e na Eslovénia, que estão sob a sua supervisão direta. Segundo o supervisor bancário europeu, estas instituições financeiras "estão a falhar ou é provável que falhem por causa da deterioração da sua situação de liquidez". O Sberbank, explica o BCE, é detido pelo Sberbank da Rússia, "cujo acionista maioritário é a Federação Russa".

O BCE diz que esta posição surge "após determinar que, no futuro próximo, o banco deverá ser incapaz de pagar as suas dívidas e outras responsabilidades à medida que vão vencendo".

As dificuldades surgem depois de uma corrida aos depósitos, resultante "do impacto reputacional das tensões geopolíticas", isto é, da invasão da Ucrânia pela Rússia. Para o BCE, não existem "medidas disponíveis" que possam, de forma "realística", resolver o problema de liquidez do banco russo.

A instituição liderada por Christine Lagarde informa ainda que os depositantes de retalho estão protegidos até cem mil euros, por banco, na União Europeia.

Com esta avaliação o BCE dá início a um processo que será prosseguido pela autoridade de resolução da União Europeia, que tem de confirmar a decisão do BCE.

Além da Croácia e Eslovénia, o Sberbank tem subsidiárias na Bósnia e Herzegovina, República Checa, Hungria e Sérvia e uma sucursal na Alemanha.

No final do ano passado o banco tinha ativos avaliados em 13,6 mil milhões de euros, avança o BCE.