Brasil aumenta para 2,5% projecção do crescimento para este ano.

O presidente do Brasil, Lula da Silva © AFP

O Governo brasileiro elevou a sua projeção para o crescimento económico este ano de 1,91%, que estimava há três meses, para os 2,5% em 2023.

O documento atribui a melhoria da projeção ao crescimento registado no primeiro trimestre (1,9%), quando se esperava estagnação, e à expectativa de que, com a inflação controlada e em mínimos plurianuais, o Banco Central comece a reduzir no próximo mês a elevada taxa de juro de base do país.

A nova projeção do Governo para o crescimento da maior economia da América Latina em 2023 é ligeiramente superior à divulgada pelo banco central em junho (+2%) e à prevista na semana passada pelos economistas do mercado financeiro (2,24%).

Em todo o caso, todas as projeções confirmam a tendência de abrandamento da economia brasileira, cujo produto interno bruto (PIB) cresceu 5,0% em 2021 e 2,9% em 2022.

Este abrandamento poderá continuar em 2024, ano em que o Ministério das Finanças prevê um crescimento económico de 2,3%, a mesma projeção de há três meses.

De acordo com o novo boletim, o crescimento do Brasil este ano será impulsionado principalmente pelo setor agrícola, cuja produção aumentará 13,2% em 2023, contra 11% há três meses.

A previsão de crescimento do setor industrial foi aumentada de 0,5% para 0,8% e a do setor dos serviços, que representa cerca de 70% do PIB do Brasil, passou de 1,3% para 1,7%.

No novo boletim, o Ministério das Finanças também reduziu a projeção para a inflação brasileira neste ano, de 5,58% para 4,85%.

Apesar da melhoria significativa, a taxa permanecerá acima da meta estabelecida pelo banco central para este ano, que permite que a inflação varie entre um mínimo de 1,75% e um máximo de 4,75%.

Este será o terceiro ano consecutivo em que a inflação ultrapassará o objetivo do banco central, embora a taxa prevista para 2023 seja quase um ponto inferior à registada em 2022 (5,79%).