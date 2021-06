Brasil dá novo passo para privatização da estatal elétrica Eletrobras

Projeto terá, ainda, de ser submetido a uma nova discussão na Câmara dos Deputados antes de ser encaminhado ao Presidente, Jair Bolsonaro, para sua aprovação. © EPA/Joedson Alves

O Senado brasileiro aprovou na quinta-feira uma medida provisória que permite a privatização da Eletrobras, dando mais um passo para a "desestatização" daquela que é a maior empresa de energia elétrica do país e da América Latina.

Em causa está um processo de capitalização que pode render cerca de 12 mil milhões de dólares (10 mil milhões de euros) ao Estado brasileiro.

O chamado "texto base", que define as linhas gerais do projeto, foi aprovado com 42 votos a favor e 37 contra, mas ainda terá que ser submetido a uma nova discussão na Câmara dos Deputados antes de ser encaminhado ao Presidente, Jair Bolsonaro, para sua aprovação.

Este último trâmite deverá ser concluído na próxima semana, uma vez que o projeto foi apresentado na forma de "medida provisória", como no Brasil são conhecidas as iniciativas do Governo que têm uma validade de três meses, e que, neste caso, chegará ao fim na próxima quarta-feira.

Através desse projeto, seria aberto um processo de capitalização da empresa, a maior do setor elétrico da América Latina, do qual o Estado se absteria de participar.

Desse modo, estima-se que a participação estatal na empresa seria reduzida dos atuais 60% para cerca de 45%, tudo mediante uma oferta pública de ações na bolsa de valores de São Paulo.

O projeto estabelece ainda que cada acionista privado não poderá ter mais de 10% do total de capital e reserva ao Estado a chamada "golden share" (ação de ouro, na tradução para português), que lhe daria poder de veto em algumas decisões da empresa.

Com a operação, o Governo de Jair Bolsonaro prevê arrecadar 60 mil milhões de reais (10 mil milhões de euros ou 12 mil milhões de dólares, no câmbio atual), que seria realizada ainda este ano ou durante o primeiro trimestre de 2022.

A Eletrobras detém 43% das linhas de transmissão do país, com uma extensão somada de 76.230 quilómetros, e conta com uma capacidade instalada de geração de 50.676 megawatts (MW), equivalente a 29% da produção brasileira.

No ano passado, a estatal obteve lucro líquido de 6.387 milhões de reais (1,07 mil milhões de euros), valor 43% inferior ao de 2019, devido ao pior desempenho no segmento de geração, entre outros fatores.

O Governo, presidido pelo líder da extrema-direita brasileira Jair Bolsonaro, de caráter liberal e promove de um vasto processo de privatizações, alertou que o país está à beira de uma grave crise hídrica e que o setor elétrico "sofrerá as consequências".

O próprio chefe de Estado tem tentado justificar a privatização da Eletrobras com esse argumento, que encontra resistência de sindicatos e partidos políticos do espetro progressista.

Associações do setor elétrico dizem que o projeto, da forma como foi aprovado, vai aumentar a conta de luz de famílias e empresas. Já o executivo afirma que a privatização da Eletrobras pode reduzir a conta de luz em até 7,36%, sem detalhar como o cálculo foi feito, segundo o jornal Estadão.