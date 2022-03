Brasil troca responsáveis da Petrobras em altura de subida de preço dos combustíveis

View of the Presidente Bernardes refinery of Brazilian state-run oil company Petrobras, in Cubatao, Sao Paulo state, Brazil, on November 4, 2021. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) © AFP

O Governo brasileiro decidiu trocar a administração da gigante estatal petrolífera Petrobras, numa altura em que o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, enfrenta críticas relativamente à subida de preços dos combustíveis.

Numa nota oficial divulgada pelo Ministério de Minas e Energia lê-se que Adriano Pires será indicado presidente exercício da Presidência, após a Assembleia Geral Ordinária, agendada para 13 de abril de 2022.

Adriano Pires substituirá assim Joaquim Silva e Luna entre os conselheiros da empresa indicados pelo acionista maioritário, o Estado brasileiro.

Na mesma nota, as autoridades brasileiras anunciaram ainda que a presidência do conselho de administração ficará a cargo de Rodolfo Landim, Presidente do Clube de Regatas do Flamengo.

Na semana passada, Rodolfo Landim garantiu que não abandona a presidência do famoso clube de futebol brasileiro, treinado pelo treinador português Paulo Sousa.

As mudanças na Petrobras surgem numa altura em os preços da gasolina dispararam no Brasil e que, por isso, surgiram várias críticas à empresa estatal por parte dos mais variados quadrantes políticos.

Em meados deste mês, a Petrobras anunciou um aumento de 18,77% na gasolina, de 24,9% sobre o gasóleo e 16,1% sobre o gás de cozinha, após quase dois meses sem elevar os preços.

Estes reajustes foram duramente criticados por Bolsonaro, membros do Governo, políticos de sua base, que temem um reflexo negativo na imagem do governantes meses antes do Presidente disputar a reeleição, em outubro.

A Petrobras é uma empresa controlada pelo Governo brasileiro, porém, o seu capital é misto e tem ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Madrid e Nova Iorque.

Desde 2017, a Petrobras segue uma política de paridade internacional para determinar os preços que cobrará pelos combustíveis e o gás natural no país, ou seja, mantém os seus reajustes em linha com os valores internacionais embora o Brasil seja um grande produtor destas "commodities".