Brexit. Reino Unido e União Europeia chegam a acordo para retomar conversações

(FILES) In this file photo taken on January 08, 2020 Britain's Prime Minister Boris Johnson (L) greets European Commission President Ursula von der Leyen outside 10 Downing Street in central London. - British Prime Minister Boris Johnson and EU chief Ursula von der Leyen on October 3, 2020, asked their negotiators to "work intensively" to overcome differences to secure a post-Brexit free trade deal. (Photo by Tolga AKMEN / AFP) © AFP

O Reino Unido e a União Europeia chegaram a um acordo para retomar as negociações sobre um acordo comercial, após o Brexit.

As duas partes aceitaram intensificar as negociações com o objetivo de chegar a um acordo comercial, afirmou David Frost, negociador do Reino Unido e conselheiro do primeiro-ministro britânico, na rede social Twitter.

"Concordámos que a base das negociações com a União Europeia e Michel Barnier foram restabelecidas. As conversações acontecerão todos os dias e arrancam na tarde de amanhã, dia 22 de outubro, em Londres", escreveu.

We have agreed that a basis for negotiations with the EU & @michelbarnier has been re-established. Intensive talks will happen every day & begin tomorrow afternoon, 22 October, in London.



Here is the UK statement & link to the agreed working methodology.https://t.co/2MLr8KrPfv - David Frost (@DavidGHFrost) October 21, 2020

Na mesma publicação, Frost partilhou uma declaração oficial do governo britânico sobre o tema, onde é indicado que o executivo inglês analisou "atentamente" a declaração de Michel Barnier, o principal negociador da UE para o Brexit, indicando que se trata de "palavras autoritárias".

"O PM e Michael Gove já deixaram claro nos últimos dias de que é necessária uma mudança fundamental na abordagem por parte da União Europeia, tendo em conta aquela que foi mostrada nas últimas semanas".

"(Os responsáveis) deixaram claro que a UE precisa de ser séria sobre as negociações intensivas, em todos os temas, e levar as negociações a uma conclusão. Também deixaram claro de que a UE precisa de aceitar, uma vez mais, que está a lidar com um país independente e soberano e que qualquer acordo necessitaria de ser consistente com esse estatuto", diz o governo britânico.

Apesar de reconhecer que "é claro que continuam a existir diferenças significativas" entre os dois lados em vários assuntos ambas as partes "estão prontas" para, em conjunto, "perceber se é possível criar pontes" nos diferentes temas.

Explicando que o Reino Unido já definiu quais são as suas "linhas vermelhas" para este acordo comercial, o governo inglês reforça que "são precisos dois para chegar a acordo".

"É inteiramente possível que as negociações não sejam bem-sucedidas", indica o comunicado.

O Reino Unido ressalva que é "essencial" que "tanto os negócios britânicos como as transportadoras e os viajantes estejam ativamente preparados para o fim do período de transição, já que uma mudança está a chegar, quer seja atingido um acordo ou não".

De acordo com a Bloomberg, que cita oficiais britânicos, é esperado que estas conversações durem cerca de três semanas.

Barnier acredita que acordo ainda é possível

Em declarações esta quarta-feira, no plenário do Parlamento Europeu, Michel Barnier afirmou que um acordo comercial entre a UE e o Reino Unido ainda "poderia ser alcançado".

Na mesma ocasião referiu que a União Europeia está disponível para negociar "24 horas por dia, sete dias por semana, em todos os termos". "O Reino Unido tem algumas decisões a tomar e isso faz parte da sua escolha livre e soberana".

As escolhas e concessões que o Reino Unido está disposto a fazer determinarão o nível de acesso dos britânicos ao mercado interno da União Europeia, que conta com 450 milhões de consumidores.