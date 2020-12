Bruxelas espera que acordo Mercosul/UE seja ratificado quando questões pendentes estejam resolvidas

© EPA/JULIEN WARNAND

Numa missiva assinada por Rupert Schlegelmilch, negociador da União Europeia, Bruxelas responde à carta endereçada pelas confederações empresariais da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai (países do Mercosul) e da Europa, que pediam uma rápida ratificação e implementação do acordo comercial, que abrange um universo de 710 milhões de consumidores.

Enviada no dia 26 de novembro, esta declaração endereçada a Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, sublinhava a importância da ratificação do acordo, já que as oportunidades de negócio criadas seriam ainda mais importantes e urgentes para a recuperação da crise económica causada pela pandemia de covid-19.

"Esperamos que, assim que a revisão legal e trabalho técnico que está a decorrer estejam terminados e que as preocupações existentes no tema da desflorestação sejam abordados de uma forma satisfatória, este acordo possa ser ratificado pela União Europeia e pelo Mercosul, para que entre em vigor e possa beneficiar as empresas, cidadãos e sociedade

civil das duas partes", é possível ler na resposta do responsável da Comissão Europeia.

Schlegelmilch sublinha que Bruxelas "partilha os pontos de vista inscritos na declaração", indicando que o acordo "é extremamente importante para um desenvolvimento estratégico, económico e sustentável". "Este é um acordo inovador e histórico construído ao longo de 20 anos de negociações, que consolidará uma política estratégica e parceria económica entre os dois blocos."

Também o responsável europeu afirma "ter esperança de que a ratificação aconteça e o acordo seja implementado o mais depressa possível", acrescentando que será possível criar um "enquadramento para as relações" comerciais nos próximos anos.

Mas uma das questões pendentes de resolução está ligada ao ambiente, já que o acordo estipula que ambas as partes estejam disponíveis para implementar efetivamente o Acordo de Paris, focado na resposta às alterações climáticas. A posição do Brasil em temas como a desflorestação da Amazónia ou o cumprimento das promessas do Acordo de Paris tem gerado inquietação.

Indicando que está a ser levado a cabo "trabalho com os países do Mercosul, especialmente o Brasil, para identificar formas de responder a estas preocupações", o responsável da Comissão Europeia convida as organizações empresariais e os seus membros a "manterem-se envolvidos e mobilizados para a agenda da sustentabilidade e a redobrar os esforços para garantir que o Brasil adota passos concretos para lutar contra a desflorestação e cumprir as promessas feitas no Acordo de Paris".

"Continuo convencido de que o setor privado poderá ajudar a garantir investimentos mais verdes e sustentáveis", refere o responsável europeu, indicando ainda que "o setor poderá também influenciar as políticas públicas e as escolhas para padrões e parâmetros mais sustentáveis".

O tratado entre a UE e Mercosul foi assinado em junho de 2019, mas ainda necessita de ser ratificado pelos países do Mercosul e pelo Parlamento Europeu. O acordo prevê a isenção de tarifas de produtos agrícolas e produtos industriais.