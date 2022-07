Bundesbank afirma que economia alemã estagnou no segundo trimestre © DR Alexander Magerl

Dinheiro Vivo/Lusa 22 Julho, 2022 • 13:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O banco central alemão, Bundesbank, diz que a economia alemã estagnou no segundo trimestre devido a estrangulamentos na oferta e à guerra na Ucrânia.

No boletim mensal de julho, publicado esta sexta-feira, o Bundesbank diz que a economia alemã "pode ter estagnado na primavera de 2022".

O Bundesbank tinha dito em junho que a economia alemã tinha feito alguns progressos no segundo trimestre depois do levantamento das restrições adotadas devido à pandemia, mas que a inflação estava a travar o consumo.

"Na primavera de 2022 a economia alemã pode crescer um pouco", disseram os economistas do Bundesbank em junho.

Agora também estão mais pessimistas quanto ao crescimento no terceiro trimestre.

"No atual trimestre, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) poderia ser, do ponto de vista atual, um pouco mais fraco do que no cenário de base das projeções do Bundesbank de junho de 2022", acrescenta no boletim de julho.

O banco central alemão previu em junho que a economia alemã crescerá 1,9% em 2022, contra 4,2% nas projeções de dezembro, com uma inflação de 7,1% (3,6%), desde que a situação não seja agravada pela guerra na Ucrânia e o impacto desta.

A elevada inflação está a pesar no poder de compra das famílias e a incerteza sobre o fornecimento de energia está a reduzir o consumo privado na Alemanha, de acordo com o Bundesbank.

O banco central alemão prevê que a inflação permanecerá elevada nos próximos meses e poderá mesmo subir em setembro porque algumas medidas estatais como o desconto na gasolina e o bilhete mensal de transporte de nove euros durante três meses, junho, julho e agosto, vão desaparecer.