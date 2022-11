Bundesbank quer que BCE comece a reduzir dívida do seu balanço no início de 2023

Presidente do Bundesbank, Joachim Nagel. © EPA/SHAWN THEW

Dinheiro Vivo/Lusa 22 Novembro, 2022 • 13:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Bundesbank quer que o Banco Central Europeu (BCE) comece a reduzir a dívida do seu balanço no início de 2023, deixando de investir em obrigações vencidas do primeiro programa de compra de dívida.

O presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, disse na segunda-feira à noite num encontro com jornalistas em Frankfurt que o Conselho do BCE irá discutir a dívida que detém em dezembro.

"Na minha opinião, há boas razões para começar a deixar de reinvestir títulos vencidos do programa de compra de ativos no início do próximo ano", disse Nagel.

Tal passo sublinharia a determinação do BCE em trazer a inflação de volta ao objetivo de 2%.

Nagel garantiu também que o BCE voltará a aumentar as taxas de juro em dezembro.

A dimensão deste aumento e até que ponto o BCE irá subir as taxas de juro dependerá dos dados económicos e das perspetivas, segundo o presidente do Bundesbank, que é membro do Conselho do BCE.