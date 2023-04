CaixaBank paga 1.730 milhões de euros em dividendos na quarta-feira

CaixaBank . Fotografia: REUTERS/Albert Gea

O CaixaBank, banco espanhol com sede em valência, vai pagar um total de 1.730 milhões de euros em dividendos aos seus acionistas na quarta-feira, foi hoje anunciado.

A instituição financeira vai pagar um dividendo bruto de 0,2306 euros por ação, o que corresponde a um total de 1.730 milhões de euros.

Deste total, 550 milhões de euros destinam-se à fundação bancária La Caixa e 300 milhões de euros ao Estado espanhol.

Nos últimos cinco anos, a Fundação La Caixa recebeu 1.550 milhões de euros em dividendos do CaixaBank.

Já o Estado, através do FROB (autoridade de resolução executiva espanhola), soma 1.000 milhões de euros em dividendos desde 2019.

O pagamento do dividendo foi aprovado na assembleia-geral de acionistas e representa um acréscimo de 58%, face ao que tinha sido apurado perante os resultados de 2021.

A administração do banco anunciou que, no corrente ano, pretende distribuir entre 50% e 60% do lucro líquido consolidado, a ser pago, numa única parcela, em abril de 2024.

O CaixaBank também está presente em Portugal e tem uma participação maioritária no capital do BPI.