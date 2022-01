Casa Branca anuncia mais medidas para atalhar congestionamentos nos portos

O presidente dos EUA, Joe Biden © AFP

A Casa Branca anunciou na quarta-feira que vai tomar mais medidas "ainda este mês" para responder aos problemas de congestionamento nos portos dos EUA.

"Constatámos progressos importantes nos portos, com uma diminuição de 40% no tempo que um contentor permanece no cais", declarou o diretor do Conselho Económico Nacional da Casa Branca, Brian Deese, durante uma conferência de imprensa.

O governo do presidente Joe Biden tinha pressionado em outubro a abertura do porto de Los Angeles, o mais importante dos EUA, 24 horas sobre 24 horas, para acelerar o desembarque das mercadorias e diminuir a fila de espera dos cargueiros que esperavam a sua vez de descarregar.

Depois, no início de novembro, os portos de Los Angeles e Long Beach tinham imposto um custo financeiro aos transportadores marítimos que deixassem as suas cargas nos cais durante mais de oito dias.

"Mas ainda há trabalho a fazer. Razão pela qual, durante este mês, vamos tomar medidas suplementares com os portos do país para encontrar localizações para acomodar os produtos e agravar os custos para os contentores vazios que permaneçam nos cais", indicou.

O governo estima que "é a melhor maneira de contribuir para aumentar a capacidade da economia e fornecer bens e serviços ao povo (norte-)americano".

Brian Deese adiantou ainda que "o objetivo é agora o de avaliar onde se está e procurar resolver os problemas, para acelerar o ritmo da recuperação económica".