Casa Branca não prevê utilizar emenda da Constituição para evitar incumprimento

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre © AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 24 Maio, 2023 • 07:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo norte-americano não planeia utilizar a 14.ª emenda da Constituição para superar o risco de incumprimento, garantiu a porta-voz da Casa Branca, enquanto continuam as negociações entre a equipa de Joe Biden e a oposição republicana.

"Não resolveria o problema que temos agora", sublinhou Karine Jean-Pierre sobre esta estratégia recentemente mencionada pelo Presidente Joe Biden, que está a liderar as difíceis discussões orçamentais com a oposição republicana.

Esta solução consistiria em fazer novos empréstimos sem se preocupar com o limite da dívida, noticiou a agência France-Presse.

Os negociadores do lado democrata e republicano continuaram hoje negociações tendo em vista um acordo que ainda não foi alcançado.

"Cada um dos dois campos deve entender que não terá tudo o que deseja. Estamos a tentar chegar a um orçamento razoável que seja apoiado por ambas as partes", destacou Karine Jean-Pierre.

Depois de terem trabalhado até ao final da noite de segunda-feira, as partes voltaram a reunir-se hoje por várias horas, acrescentou a porta-voz da Casa Branca, referindo que Joe Biden será informado sobre o andamento das discussões.

Democratas e republicanos trocaram hoje acusações de irresponsabilidade, quando escasseia o tempo para chegar a um acordo sobre o teto da dívida soberana dos Estados Unidos.

"Estamos realmente numa encruzilhada nesta negociação, mas o Presidente [Joe Biden] não tem levado esta questão a sério", criticou o "número dois" republicano na Câmara dos Representantes, Steve Scalise, em conferência de imprensa.

Estas declarações seguiram-se ao encontro que Biden e o líder da câmara baixa do Congresso, o republicano Kevin McCarthy, realizaram esta segunda-feira sem que chegassem a um acordo, embora a reunião tenha sido "produtiva".

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, rejeitou as críticas republicanas, considerando-as "ridículas" e enfatizando que chegar a um acordo vai além de disputas políticas.

"Isso é urgente, mas não é político. Trata-se de fazer o trabalho para o povo americano, pedimos repetidamente ao Congresso, durante os últimos cinco meses, que atue, é o seu dever constitucional", apontou a porta-voz em declarações aos jornalistas.

A nova dias de 01 de junho, data em que o Tesouro calcula que podem esgotar-se as reservas com que estão a ser financiadas as obrigações do Estado, os republicanos deixaram claro que esta eventual suspensão de pagamentos não lhes pode ser imputada.

"Biden está a tentar reescrever a história, insistindo que 'fez a sua parte' no limite da dívida e que estará 'inocente' se os EUA não pagarem. No entanto, a verdade é que ele se recusou a negociar durante mais de 100 dias. Qualquer incumprimento será culpa sua", destacou o gabinete de McCarthy.

A Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos, aprovou um projeto de lei no mês passado que aumentaria o teto da dívida em troca de cortes profundos nos gastos públicos, e os conservadores baseiam-se nesse texto para afirmar que agora cabe ao Senado e aos democratas desbloquearem a situação.

Os democratas, no entanto, acusam o outro campo de priorizar a política sobre as necessidades do povo e de utilizar o teto da dívida como refém para tentar cumprir a sua agenda.

"A maioria de extrema-direita quer que a população americana tome uma decisão impossível: aceitar cortes devastadores ou um incumprimento devastador", enfatizou a "número dois" dos democratas na câmara baixa, Katherine Clark.

Para a democrata, os republicanos "fabricaram uma crise para se aproveitar e ameaçar as próprias pessoas que os elegeram".

Os Estados Unidos nunca entraram em incumprimento da dívida, mas de vez em quando surge a possibilidade porque, ao contrário de outras nações, o poder executivo só pode emitir dívida até ao limite estabelecido pelo Congresso, que tem o poder de suspender o teto se assim o entender.

Biden decidiu suspender uma viagem à Austrália e à Nova Zelândia, depois da cimeira do grupo dos sete países mais industrializados do mundo (G7) no Japão, para regressar mais cedo a Washington e prosseguir as negociações.