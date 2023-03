Casa-mãe do Silicon Valley Bank pede proteção judicial por falência

Silicon Valley Bank, Santa Clara, Carlifónia © NOAH BERGER/AFP

A SVB Financial, casa-mãe do Silicon Valley Bank (SVB), um banco encerrado pelas autoridades norte-americanas há uma semana, anunciou esta sexta-feira que apresentou num tribunal de Nova Iorque um pedido de falência.

A iniciativa permite-lhe uma reestruturação protegida dos credores, sob supervisão judicial, enquanto continua as suas operações.

A SVB Financial lembrou que já não está ligada ao Silicon Valley Bank, que está sob controlo da agência norte-americana responsável pela garantia de depósitos (FDIC) desde 10 de março, nem à subsidiária de gestão de fortunas SVB Private.

O Silicon Valley Bank, que reabriu na segunda-feira de manhã, é agora liderado por Tim Mayopoulos, nomeado pela FDIC para gestão das questões correntes enquanto se espera uma solução para a entidade bancária.

O banco tornou-se insolvente após grandes levantamentos de dinheiro por parte dos clientes e o seu colapso representa a maior falência bancária nos Estados Unidos desde 2008.

A SVB Financial ainda está à frente da SVB Securities, que opera serviços de corretagem, e da SVB Capital, que oferece uma plataforma para investimentos de capital de risco. Essas duas entidades não constam do pedido de falência, precisou a SVB Financial.

Estas "continuam a operar normalmente enquanto o SVB Financial Group continua a explorar alternativas estratégicas para as suas atividades", afirmou a empresa.