China e nações da Ásia e Pacífico preparam maior acordo comercial do mundo

A Parceria Económica Abrangente Regional (RCEP, na sigla em inglês) é o maior acordo comercial do mundo em termos de Produto Interno Bruto (PIB).

Este pacto foi proposto em 2012 e é visto como a reação chinesa a uma iniciativa semelhante lançada pelos Estados Unidos e, entretanto, abandonada pelo Governo do Presidente cessante, Donald Trump.

O acordo abrange dez economias do sudeste asiático, mais a China, Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia e Austrália.

"Depois de oito anos de negociações, sangue, lágrimas e suor, finalmente chegou a hora de selar o acordo", disse o Ministro do Comércio da Malásia, Mohamed Azmin Ali, antes do início da cimeira, que se realiza via 'online', este ano, devido à epidemia do novo coronavírus.

O primeiro-ministro do Vietname, Nguyen Xuan Phuc, também confirmou a assinatura do acordo esta semana.

A Índia tinha previsto aderir a este pacto comercial sem precedentes, mas decidiu, no ano passado, retirar-se, temendo uma invasão de produtos chineses baratos no seu mercado interno.

Nova Deli reservou, porém, a opção de aderir a este acordo posteriormente.

O RCEP, cujos membros representam 30% do PIB global, constitui um "grande passo para a liberalização do comércio e dos investimentos" na região, disse Rajiv Biswas, economista-chefe para a Ásia e Pacífico da consultora IHS Markit.

A assinatura do acordo surge num contexto de crise económica, devido à epidemia da covid-19.

Este pacto comercial também é amplamente visto como uma forma de a China ampliar a sua influência na região, após o isolacionismo adotado pelos Estados Unidos, durante a presidência de Donald Trump.