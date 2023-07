China importa volumes recorde de petróleo russo no primeiro semestre de 2023

© DR.

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Julho, 2023 • 12:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A China importou volumes recorde de petróleo russo, no primeiro semestre do ano, apesar do abrandamento económico, aproveitando o petróleo russo barato para construir reservas e exportar produtos refinados, segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo jornal Financial Times.

No primeiro semestre de 2023, a China importou da Rússia 11,4 milhões de barris por dia de petróleo bruto, um aumento de 11,7%, em termos homólogos, e de 15,3%, em comparação com os níveis anteriores à pandemia, segundo cálculos do Financial Times, com base em dados alfandegários.

Os dados revelam como as sanções impostas à Rússia estão a transfigurar os mercados globais de petróleo, com a China a obter o duplo benefício de adquirir petróleo barato para consumo interno e a aumentar as exportações de produtos refinados.

A China importou 2,57 milhões de barris por dia de petróleo bruto russo no mês passado, quebrando um recorde estabelecido em maio, segundo os dados.

Em média, no primeiro semestre de 2023, a China importou 2,13 milhões de barris por dia de petróleo russo, à frente de 1,88 milhão da Arábia Saudita, tornando a Rússia o principal fornecedor de petróleo da China.

Os dados alfandegários da China revelam que o petróleo importado da Rússia é mais barato do que o crude comprado a outros países da OPEP+, desde o início da guerra na Ucrânia.

Em comparação com o preço unitário do petróleo da Arábia Saudita, o petróleo russo teve um desconto de nove dólares norte-americanos por barril, no final de 2022, e de 11 dólares por barril, em junho.