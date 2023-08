China restringe exportações de dois metais críticos

© Cristiana Milhão / Global Imagens

A China impôs hoje restrições sobre as exportações de dois metais essenciais para o fabrico de 'chips' semicondutores, decisão que está a ser interpretada como uma retaliação contra os controlos de exportação adotados pelos Estados Unidos.

Nos últimos meses, a administração norte-americana intensificou as restrições impostas ao fornecimento de semicondutores avançados a empresas chinesas, por motivos de "segurança nacional".

A China, que ambiciona ser autossuficiente no fabrico de semicondutores, considera que as medidas visam manter a supremacia dos Estados Unidos num setor essencial para as indústrias do futuro, incluindo tecnologias de Inteligência Artificial, robótica ou veículos elétricos, mas que também em aplicações militares.

De acordo com a diretriz emitida hoje pelo Ministério do Comércio, os exportadores chineses de gálio e germânio devem, a partir de agora, requisitar uma licença, antes de venderem para o exterior.

As empresas vão ter de fornecer informação sobre o destinatário final e notificar sobre a sua utilização, de acordo com a mesma nota oficial.

A China é responsável por 94% da produção mundial de gálio, presente sobretudo em circuitos integrados, LED (Diodo Emissor de Luz) e painéis fotovoltaicos, segundo um relatório divulgado no ano passado pela União Europeia (UE).

O país é também responsável por 83% da produção do germânio, essencial para o fabrico de fibra ótica e infravermelhos.

Esta é uma mensagem "clara" e "inequívoca" dirigida aos Estados Unidos, apontou o analista James Kennedy, da consultora ThREE Consulting, citado pelas agências internacionais.

Kennedy disse, no entanto, que o impacto é reduzido, já que a procura norte-americana por gálio e germânio é "baixa" e pode, se necessário, ser compensada em outros locais.

Se Washington "optar por continuar a escalada, a próxima resposta chinesa terá consequências mais graves", alertou o especialista, que não exclui restrições à exportação de terras raras.

Este conjunto de 17 metais é essencial na produção de alta tecnologia e é relativamente abundante. As propriedades eletromagnéticas tornam esta matéria-prima em "metais estratégicos".

Segundo a agência Bloomberg, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, planeia assinar até meados de agosto uma ordem executiva para limitar investimentos de empresas norte-americanas na China envolvendo tecnologia crítica.

A ordem executiva abrange semicondutores, Inteligência Artificial e computação quântica, de acordo com a mesma fonte.

O embaixador da China em Washington advertiu, no início deste mês, que Pequim iria retaliar caso os Estados Unidos impusessem novos limites nas exportações de tecnologia ou nos fluxos de capital.

As relações entre a China e os Estados Unidos atingiram o ponto mais baixo em mais de 30 anos, abaladas por uma prolongada guerra comercial e tecnológica, por disputas em torno do estatuto de Taiwan e Hong Kong, da soberania do Mar do Sul da China ou devido às denúncias de abusos dos Direitos Humanos no país asiático.

O Departamento do Comércio dos Estados Unidos colocou, nos últimos anos, dezenas de empresas chinesas na sua "lista negra", incluindo a gigante das telecomunicações Huawei. As empresas passaram assim a estar impedidas de fazer negócios com empresas norte-americanas sem licença prévia.

No ano passado, os Estados Unidos proibiram ainda às empresas do seu país e a todos os países de exportarem para a China certos semicondutores fabricados com quaisquer produtos norte-americanos.