Christine Lagarde testa positivo à covid-19

Christine Lagarde, presidente do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, anunciou hoje que testou positivo à covid-19, uma semana antes da reunião de política monetária do conselho do BCE.

"Esta manhã testei positivo para a covid-19", escreveu no Twitter, dizendo que a infeção não teve "qualquer impacto nas operações do BCE".

"Os meus sintomas são felizmente bastante ligeiros", acrescentou Lagarde, de 66 anos, que disse ter sido vacinada e ter recebido uma dose de reforço. "Trabalharei a partir de casa até recuperar", adiantou.

A próxima reunião regular do conselho do BCE para decidir sobre a política monetária face ao aumento da inflação e aos receios de recessão na zona euro terá lugar na próxima semana em Frankfurt, Alemanha.

No início de março, o BCE decidiu acelerar o fim da recompra da dívida, um sinal de preocupação com o aumento dos preços, mas o calendário foi aliviado para a próxima subida das taxas de juro, que virá "algum tempo depois".

O número de contágios na Alemanha mantém-se em níveis elevados, mas os hospitais não estão sobrelotados e o Governo decidiu recentemente levantar muitas das restrições, incluindo máscaras obrigatórias em lojas e escolas.

O vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, contraiu covid-19 em dezembro passado e participou à distância na conferência de imprensa que se seguiu à reunião do BCE.