Cinquenta 'startups' reunidas no Brasil para captar fundos de mais de 57 mil ME

Cerca de 50 startups, mais de 400 oradores e 80 fundos de investimento com uma carteira 57 077 milhões de euros participam na primeira edição da Cimeira do Sul do Brasil, foi anunciado esta terça-feira.

O objetivo deste encontro, que decorre de 04 a 06 de maio, organizado pela universidade privada internacional espanhola IE Univesity, é fomentar ligações entre startups, empresas e fundos de investimento, a fim de gerar verdadeiras oportunidades de negócio e ligações de alto valor entre o ecossistema latino-americano e o resto do mundo, de acordo com um comunicado de imprensa da organização.

O evento, que tem sido realizado em Espanha nos últimos dez anos, "sempre procurou promover o contacto entre empresários, investidores e empresas de todo o mundo", explicou a fundadora e CEO da Cimeira do Sul, María Benjumea.

Após a edição brasileira, que terá lugar em Porto Alegre, o evento regressará a Madrid, onde terá lugar entre 08 e 10 de junho, numa edição que celebrará o seu décimo aniversário.

Estas 50 empresas foram escolhidas entre as mais de 1 000 apresentadas para participar neste encontro, de 76 nacionalidades diferentes.

Dos projetos apresentados 45% provêm do Brasil e o resto de países como os Estados Unidos, Espanha, Rússia, Índia, Nigéria, Turquia, Argentina, Colômbia e Reino Unido.

Dos 80 fundos de investimento participantes, 18 serão internacionais, de acordo com o comunicado de imprensa.

A Cimeira Sul do Brasil terá a colaboração do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e da Câmara Municipal de Porto Alegre, juntamente com cerca de 30 parceiros locais.