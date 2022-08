Clima de negócios na Alemanha degrada-se para 88,5 pontos em agosto

© Pixabay

Em comunicado, o instituto afirma que "um clima sombrio paira sobre a economia alemã", com o índice clima de negócios ifo a cair em agosto para 88,5 pontos, abaixo dos 88,7 pontos de julho.

As empresas estão "um pouco menos satisfeitas" com seus negócios atuais e o "elevado pessimismo" das suas perspetivas para os próximos meses "praticamente não mudou", adianta.

Além disso, afirma que a incerteza entre as empresas "se mantém elevada" e que o crescimento da economia alemã deve "contrair-se" no terceiro trimestre do ano.